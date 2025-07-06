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        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Fındık taban fiyatı 300 TL olmalı

        SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Buradan ilan ediyorum.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 20:05 Güncelleme: 06.07.2025 - 20:05
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        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Fındık taban fiyatı 300 TL olmalı
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        SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Buradan ilan ediyorum. Saadet Partisi olarak fındık taban fiyatı en az 300 lira olmalıdır" dedi.

        Altınordu ilçesinde Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde partisinin 8’inci İl Olağan Kongresi'ne katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, yaklaşık 3 ay önce fındığın zirai don felaketi yaşadığını belirterek, “Fındık üreticisinin yaşadığı sorunları biliyoruz. Çözümleri de iyi biliyoruz. Dünyanın fındık üretiminin yüzde 70'ini Türkiye karşılıyor. Bu üretimde Ordu'nun da önemli bir payı var. Ordu, dünyada en çok fındık üretimi yapan şehirlerden birisi. Fındık piyasası, tüm dünyada 150 milyar dolara yakın bir pazara sahip. En büyük üretici Türkiye olmasından dolayı en büyük payın da Türkiye'ye gelmesi gerekir. Fakat 150 milyar dolardan bize düşen pay sadece 2,5 milyar dolar. En fazla üretiyoruz ama en az biz kazanmak durumunda kalıyoruz. Fındık taban fiyatı sezon öncesi açıklansın artık. Buradan ilan ediyorum. Saadet Partisi olarak fındık taban fiyatı en az 300 lira olmalıdır” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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