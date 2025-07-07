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        Ordu'ya şehit ateşi düştü

        PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde girdikleri mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan Uzman Çavuş Kani Obi'nin (29) acı haberi, Ordu'daki ailesine ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 12:52 Güncelleme: 07.07.2025 - 12:55
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        Ordu'ya şehit ateşi düştü
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        PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde girdikleri mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan Uzman Çavuş Kani Obi'nin (29) acı haberi, Ordu'daki ailesine ulaştı.

        Uzman Çavuş Kani Obi'nin şehadet haberi, Korgan ilçesi Çayırkent Mahallesi'ndeki ailesine ulaştı. Obi’nin annesi Fatma Obi ile kardeşi Hasan Obi'ye acı haberi Korgan Kaymakamı Kerem Tunçer ile askeri yetkililer verdi. Türk bayrağı asılan şehidin evine, yakınları ve komşuları taziye için gelmeye başladı.

        Bekar olan şehit Uzman Çavuş Kani Obi'nin cenazesinin Korgan ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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