Ordu'ya şehit ateşi düştü

Uzman Çavuş Kani Obi'nin şehadet haberi, Korgan ilçesi Çayırkent Mahallesi'ndeki ailesine ulaştı. Obi’nin annesi Fatma Obi ile kardeşi Hasan Obi'ye acı haberi Korgan Kaymakamı Kerem Tunçer ile askeri yetkililer verdi. Türk bayrağı asılan şehidin evine, yakınları ve komşuları taziye için gelmeye başladı.

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