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        Şehit Uzman Çavuş Obi'nin cenazesi memleketi Ordu'ya getirildi

        PENÇE-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kani Obi'nin (29) naaşı, memleketi Ordu'ya getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 20:34 Güncelleme: 07.07.2025 - 20:40
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        Şehit Uzman Çavuş Obi'nin cenazesi memleketi Ordu'ya getirildi
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        PENÇE-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kani Obi'nin (29) naaşı, memleketi Ordu'ya getirildi.

        6 Temmuz Pazar günü, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 852 rakımlı tepede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama-tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen Uzman Çavuş Kani Obi şehit oldu. Obi’nin şehadet haberi, Korgan ilçesi Çayırkent Mahallesi’ndeki ailesine verildi. Obi’nin cenazesi, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na getirildi. Şehit naaşı burada, Ordu Valisi Muammer Erol, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, askeri erkan, emniyet güçleri ve şehit ailesi tarafından karşılandı. Şehit Uzman Çavuş Kani Obi’nin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören eşliğinde uçaktan cenaze aracına taşınırken, ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.

        Şehit Piyade Uzman Çavuş Kani Obi'nin cenazesi 8 Temmuz Salı günü (yarın) öğle namazına müteakip Korgan ilçesi Çayırkent Ericek Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Çayırkent Gazi Mahallesi Çorak mevkisinde bulunan aile mezarlığına defnedilecek.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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