Ünye Kent Gazetesi 14. yaşını kutladı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde günlük yayın yapan Ünye Kent Gazetesi, 14. yaşını protokol üyelerinin katılımıyla kutladı.

Canik Ünye Gazeteciler Derneği Başkanı Ali Öztürk'ün imtiyaz sahibi olduğu Ünye Kent Gazetesi'nin 14. yılı dolayısıyla gazete ofisi önünde kokteyl düzenlendi.

Programa, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz, Ordu Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Vedat Öz, Basın İlan Kurumu İl Müdürü İbrahim Ortatepe, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz, MHP İl Başkanı Naci Şanlıtürk, BBP İl Başkanı Durmuş Zor, Ordu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Recep Aydın, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, eski belediye başkanları, gazeteciler ve davetliler katıldı.



Ünye Belediye Başkanı Tavlı, basının milletin gözü, kulağı, aynı zamanda en önemli haber alma kaynağı olduğunu belirterek, "Basında görev alan arkadaşlarımızın ilkeli, prensipli ve istikrarlı olması da önemli. Bu açıdan baktığımızda Ünye Kent Gazetesi 14 yıllık bir süreci geride bırakmış. Bu bahsettiğim konulara dikkat etmişler ki bu süreçte 14 yıl kesintisiz devam etmişler. Ben de istikrarlı bir şekilde nice 14 yılları devirmelerini temenni ediyorum." dedi.

Gazetenin imtiyaz sahibi Öztürk ise objektif, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla 14 yılı geride bırakan Ünye Kent Gazetesi'nin bugün ulaştığı noktanın kendileri için gurur ve onur vesilesi olduğuna söyledi.





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