Ordu'da heyelan nedeniyle zarar gören ailelere konut yapılacak

ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, 2019 yılı ve öncesinde meydana gelen heyelanlarda evleri zarar gören 88 hak sahibi aileye konut yapılacağını söyledi.

Vali Sonel, Valilik binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019 yılı ve öncesinde kenttin farklı noktalarında meydana gelen heyelanlarda vatandaşların mağdur olduğunu anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, İçişleri Bakanlığı, AFAD ve TOKİ aracılığıyla buralarda mağdur olan vatandaşların hak sahibi konumuna geldiğini ifade eden Sonel, "Buna göre Aybastı Sağlık Mahallesi'nde 36, Gürgentepe Eskiköy'de 10, Gölköy Sarıca Mahallesi'nde 30 ve Ünye Göbü Mahallesi'nde 12 olmak üzere toplamda 88 hak sahibi vatandaşımıza yeni konut imkanı oldu. Devletimiz güçlü. Allah razı olsun." dedi.

TOKİ'nin buralardaki aileler için yeni konut yapımına başlayacağını aktaran Sonel, sürecin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Sonel, başka ilçelerde de heyelanlarla nedeniyle mağdur olan ailelerin olduğunu anımsatarak, "Buralarla ilgili de mağdur olan vatandaşlarımızın bu mağduriyetinin giderilmesi için mühendislerimizce çalışmalar devam ediyor. Mühendis arkadaşlarımız yer tespiti yapıyor bu mağdur olan vatandaşlarımız da hiç merak etmesinler." diye konuştu.

Vatandaşların mağduriyetinin giderilmesinin önemli olduğuna işaret eden Sonel, "Devletimiz, vatandaşımızın her daim yanında." açıklamasında bulundu.

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