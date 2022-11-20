Ordu'daki şenlikte 2 ton hamsi tüketildi

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ORDU (AA) - Ordu'nun Gülyalı ilçesinde düzenlenen 6. Hamsi Şenliği'nde yaklaşık 2 ton hamsi tüketildi.

Kestane Mahallesi İlkokulu bahçesindeki şenlikte vatandaşlara, ızgara ve tavalarda pişirilen yaklaşık 2 ton hamsi ikram edildi.

Hamsi temizleme, pişirme ve dağıtımında 50'ye yakın kişinin görev aldığı etkinlikte katılımcılar, yöresel müzikler eşliğinde eğlendi.

Misafirlere salata ve helva da ikram edilen şenlikte, Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı gösteri sundu.

Mahalle Muhtarı Yusuf Yurtseven AA muhabirine, şenlik için günler öncesinde hazırlıklara başladıklarını belirterek, katkı sunan Büyükşehir Belediyesi ile hayırseverlere teşekkür etti.

Şenlik için 2 ton hamsi satın alındığını kaydeden Yurtseven, şenlik sayesinde vatandaşların doyasıya hamsi tükettiğini söyledi.

Yurtseven, hamsinin bu yöre için değişmez lezzetlerden olduğunu vurgulayarak, şenliğin bundan sonraki yıllarda da sürdürüleceğini ifade etti.

Aşçılardan Hicabi Yılmaz ise hamsi şenliği için bir hafta önce hazırlıklara başladığını belirterek, "Aldığımız 2 ton hamsiyi imece usulüyle önce temizledik. Sonra tava ve ızgara yardımıyla pişirerek katılımcılara ikram ettik." dedi.

Ayşe Kesim de çok zahmetli geçen bir sürecin ardından hamsileri şenlik için hazırladıklarını anlattı.

Şenliğe, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Gülyalı Kaymakamı Mustafa Bayram ile çok sayıda davetli de katıldı.



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