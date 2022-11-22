Ordu'da "Tarladan Sofraya Kadın Emeği Projesi"nin protokolü imzalandı

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ORDU (AA) - Ordu'da kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifleri, "Tarladan Sofraya Kadın Emeği Projesi" kapsamında desteklenecek.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kendi emeğini kazanca dönüştürerek aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınların bir araya gelerek oluşturdukları kümelenme çalışmalarını desteklemek amacıyla hazırlanan projenin protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Vali Tuncay Sonel, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ordu'nun 19 ilçesine çok ciddi yatırımlar yapıldığını söyledi.

Devlet olarak her zaman çalışkan Karadeniz kadınının yanında olduklarını vurgulayan Sonel, "Son iki yıl içerisinde kurulan 18 kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifimiz var ve müthiş bir ilerleme kaydediyor. Aile ekonomisine, ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Emeği geçen arkadaşlarımızı kutluyoruz. Proje, kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin ise başkanlık olarak en özel projelerden birine imza attıklarını ifade etti.

Fatsa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Yasemin Kıran, "Bir kadın olarak düşünmeyin, bir kadının arkasında en az 3-4 tane çocuk var. Hepimizin aslında kendine göre işi var ama kenarda, kuytu yerlerde kalan kadınlar var. Bu kadınlar eşinin eline bakmasın, çocuklar babanın eline bakmasın diye onlara bir imkan kapısı açıldı." ifadelerini kullandı.

Perşembe Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Esin Baş da her zaman yanlarında olan Vali Sonel'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından taraflarca protokolü imzalanan 2 milyon 100 bin lira bütçeli proje kapsamında Fatsa, İkizce, Mesudiye, Kabadüz, Kabataş, Çatalpınar ve Perşembe ilçelerinde faaliyet gösteren söz konusu kooperatifler desteklenecek.

Törene, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile kentteki diğer kadın girişimi üretim ve işletme kooperatiflerinin başkanları da katıldı.





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