Ordu Valisi Sonel Kumru'da ziyaretlerde bulundu

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ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, Kumru ilçesinde çeşitli kurumlara ziyaretler gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sonel, Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Burada öğrencilere hitap eden Sonel, Ordu'da deprem riski olan 66 okul binasının yıkıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde, Milli Eğitim Bakanlığının ve hayırsever iş insanlarının katkılarıyla son iki yılda 55 okula ve 778 dersliğe ulaştık. Yeni okul binalarının yanında modern spor salonlarını, pansiyonları, kütüphaneleri, yeni eğitim tesislerini ilimize kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Okul bünyesinde oluşturulan Fosil Bilimi Müzesini de gezen Vali Sonel, burada sergilenen 5 ile 60 milyon yıl öncesine ait amonit fosili, deniz canlısı, volkanik taş, yaprak fosili ve dinazor fosili replikası gibi eserleri inceledi.

Vali Sonel, daha sonra Kaymakam Tanju Çanakçıoğlu, Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva ile bazı kurumları ziyaret etti.

Esnafla da sohbet ederek bol ve bereketli kazanç dileğinde bulunan Sonel, yöre esnafından çeşitli gıda ürünleri satın alarak, beraberinde bulunanlara ve vatandaşlara ikram etti.

Sonel, Kumru Kayadibi Sosyal Tesislerinde Kaymakamlar Toplantısı ile İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Ordu'nun huzuru, asayişi, güvenliği için özveriyle çalışan ilçe kaymakamlarına, emniyet, jandarma, sahil güvenlik birimlerinin yetkililerine teşekkür eden Sonel, "2022 yılının sonuna yaklaşıyoruz. 2022 yılında güzel işler yapıldı. En büyük düşmanımız rehavettir. Rehavete kapılmadan çalışmalarımızı aynı titizlikle sürdüreceğiz. Her konuda dikkatli davranacağız. İlimizin huzuru, güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan güvenlik birimlerimizin tüm mensuplarına teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Sonel, ayrıca hayatını kaybeden Kumru Müftülüğü emekli şefi Hüseyin Al'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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