Ordu'da marketlerde "fahiş fiyat" denetimi sürdürülüyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ORDU (AA) - Ordu'da fahiş fiyat denetimlerinde, kurallara uygunluk göstermeyen 35 marketle ilgili tutanak tutuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, fahiş fiyat artışlarına yönelik il genelinde tüm marketlerde fiyat denetimini sürdürüyor.

Ticaret Bakanlığının fahiş fiyatla mücadelede yeni adımlar atmasının ardından zabıta ekipleri de denetimlerini artırdı.

Marketlerde hijyen, son kullanma tarihi, vergi levhası ve iş yeri ruhsatı kontrolü gibi genel denetimlerin yanı sıra fiyat etiketleri de özellikle incelendi.

Son bir aylık denetimde toplam 385 denetim gerçekleştiren ekipler, 35 yerel ve zincir market hakkında haksız fiyat artışı denetim tutanağı düzenledi.

Açıklamada, denetimlerin aralıksız süreceği, söz konusu ihlalleri gerçekleştiren firmalarla ilgili yasal işlemlerin Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince yapıldığı kaydedildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.