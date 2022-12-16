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Ordu'da hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

AA

Ordu'da hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Bayram G. yönetimindeki 52 ACA 611 plakalı hafif ticari araç ile Vedat Beşikçi'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Fatsa-Kumru kara yolunda çarpıştı.

Kazada ağır yaralan motosiklet sürücüsü Beşikçi ile arkasında oturan Serkan Uysal, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan yaralılardan Beşikçi'nin Korgan Anadolu İmam Hatip Lisesinde müdür başyardımcısı, Uysal'ın ise Korgan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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