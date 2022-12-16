Ordu'da hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Bayram G. yönetimindeki 52 ACA 611 plakalı hafif ticari araç ile Vedat Beşikçi'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Fatsa-Kumru kara yolunda çarpıştı.

Kazada ağır yaralan motosiklet sürücüsü Beşikçi ile arkasında oturan Serkan Uysal, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan yaralılardan Beşikçi'nin Korgan Anadolu İmam Hatip Lisesinde müdür başyardımcısı, Uysal'ın ise Korgan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olduğu öğrenildi.

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