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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'nun "Mesudiye goliti" coğrafi işaret olarak tescillendi

AA

Ordu'nun "Mesudiye goliti" coğrafi işaret olarak tescillendi

ORDU (AA) - Ordu'nun Mesudiye ilçesinde kendine has özellikleriyle kent kültüründe yer edinmiş Mesudiye goliti, coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda askerlerin temel yiyeceklerinden Ordu'ya özgü Mesudiye golitinin, belediyenin girişimleri sonucu coğrafi işaretli ürün olarak tescil edildiği belirtildi.

Açıklamada, Türk Patent ve Marka Kurumunun 1 Aralık tarihli kararıyla tescillenen Mesudiye golitinin ardından kentin coğrafi işaretli ürün sayısının 12'ye çıktığı, daha önce Kabataş helvası, Perşembe ceviz helvası, Ordu yayla pancarı turşusu, Akkuş şeker fasulyesi, Ordu kivisi, Ordu tostu, Yalıköy köftesi, Ordu taflan turşusu, Ordu sakarca mıhlaması, Ordu melocan kavurması ve galdirik kavurmasının tescillendiği ifade edildi.

Mesudiye golitiyle ilgili bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarihin en iyi gıda buluşlarından olan ve bayatlamadan iki yıl kalabilen golit, savaşlarda, uzun deniz yolculuğunda ve köylünün rençperlik dönemlerinde hiçbir özel koşulda saklanmadan yenilebilir. Bu ürün binlerce yıldır kullanılmaktadır. Birinci Dünya Savaşı'nda ve Kurtuluş Savaşı'nda Türk askerlerinin temel gıdası olmuş, suya batırılarak yumuşatılmış ve öyle yenmiştir. Golit ekmeği yapımı çok çeşitleri olsa da yuvarlak simit şeklinde ve kurutulmuş bayatlamayan ekmek sadece Mesudiye'ye özgü bir yapım. Yüz yıllardır köy ve yaylalarda köy fırınlarında yapılmaktadır. Köy ve yayla fırınları bugün halen köylü hanımlar tarafından çalıştırılmaktadır."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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