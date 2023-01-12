Ordu'da görme engelliler etkinlikte gönüllerince eğlendi

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ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediyesince Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Otağı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, 19 ilçede bulunan görme engelliler ve aileleri araçlarla evlerinden alınarak getirildi.

Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği üyeleri ve aileleri, kent orkestrası eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de etkinliğe katılarak davetlilerle sohbet etti.

Güler, engelli bireylere hizmet etmenin en büyük amaçları olduğunu belirterek, "Sizleri çok sevdiğimizi öncelikle belirtmek istiyorum. Biz büyük bir aileyiz. Hepimiz Ordu'da sevgiyi, saygıyı esas alıyoruz." dedi.

Her şeyden öte gönüllerinin engelli bireylerle olduğunu vurgulayan Güler, "İstediğiniz ne varsa bizler sizin hizmetinizdeyiz. Sadece bugün değil, 365 gün başımızın tacısınız." diye konuştu.

Programda, görme engellilere brail alfabesinin bulunduğu tablet ve beyaz baston hediye edildi.





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