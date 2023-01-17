Ordu Valisi Sonel tarihi Laleli Cami'yi ziyaret etti

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ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, İkizce ilçesinde "Çivisiz Cami" olarak da bilinen tarihi Laleli Cami'yi ziyaret etti.

Vali Sonel, İkizce ilçesine yaptığı ziyarette, Selahattin Tiryaki İlkokulu ve Ortaokulu, OBB İkizce Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi'nde öğrencilerle buluştu.

Kaymakamlık, belediye ile bazı kamu kuruluşlarına ziyarette bulunan Sonel, ilçede görev yapan 32 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Sonel, daha sonra 1560-1600 yılları arasında tamamen Selçuklu ahşap mimarisi kullanılarak inşa edilen, tarihi dokusuna zarar vermeden Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyon çalışmaları tamamlanan Laleli Cami'de incelemelerde bulundu.

İl genelinde taşınmaz kültür varlıklarının gelecek nesillere bırakılması, yaşatılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun desteklerini alarak, Valiliğin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) marifetiyle büyükşehir ve ilçe belediyeleri ve yüklenici firmalarla birlikte bu eserleri gün yüzüne çıkarmaya başladıklarını belirten Sonel, ilçedeki Laleli Cami ve Gençağa Kalesi'nin de bu eserlerden olduğunu kaydetti.

Yine restorasyon çalışmaları devam eden Altınordu'da Eskipazar Cami, Ünye Kalesi, konaklar ile tarihi eserlerin mevcut olduğunu anlatan Sonel, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla 17 tarihi eserimize YİKOB'dan toplamda 21 milyon lira ödenek tahsis edildi. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz işbirliği içinde çalışmaya devam ediyoruz. Bu tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılması ve restorasyonu konusunda her çalışmada olduğu gibi destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımıza yöre halkımız adına şükranlarımızı sunuyoruz."

Vali Sonel, 90 kişiye istihdam sağlayan bir tekstil firması, Ordu Büyükşehir Belediyesi Mesleki ve Sanat Eğitimi Kursları, Gençağa Kalesi ve ilçe esnafına da ziyarette bulundu.

Ziyaretleri sırasında traktör sürücüsü Ali Şahin ile karşılaşan Sonel, traktörün direksiyonuna geçerek ilçede tur attı.

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