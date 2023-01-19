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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu 2. OSB'de çalışmalar devam ediyor

AA

Ordu 2. OSB'de çalışmalar devam ediyor

ORDU (AA) - Ordu 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yatırımcılar için yer tahsisine hazır hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Altınordu ilçesinin Karaağaç Mahallesi ile Ulubey ilçesinin Güzelyurt ve Eymür mahalleleri sınırları içinde 877 dönüm üzerine kurulacak OSB'nin nazım ve uygulama imar planı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 17 Ocak'ta onaylandı.

Alanda incelemelerde bulunan Vali Tuncay Sonel, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Zeki Ardahanlıoğlu, OSB Müdürü Olgun Topkaya ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Vali Sonel, Ordu 2. OSB'nin Melet Irmağı'nın iki yakasında iki etap halinde yapılacağını belirterek, gelecek aylarda altyapı projesinin tamamlanacağını ve ihalesinin yapılacağını aktardı.

Yatırımcılara parsel tahsisi yapmaya başladıklarını vurgulayan Sonel, "46 parselimiz birinci etapta, 40 parselimiz de ikinci etapta olacak. Toplamda 86 parselimizi yatırımcılara vermeye başlıyoruz. Yatırımcılarımız gelsinler, buradaki yatırım imkanlarından faydalansınlar. Sadece Ordu 2. OSB değil, Ordu, Fatsa ve Ünye'deki OSB'lerimizle birlikte şu an 11 bin civarında istihdam var." ifadelerini kullandı.

Sonel, Ünye OSB'nin altyapı çalışmalarının hızlı ilerlediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Allah nasip ederse 32 fabrikamız bu yıl içerisinde başlıyor. Hatta 5 fabrikamız başlamış durumda. Fatsa OSB'miz çok düzenli. Fatsa OSB'de genişleme çalışmalarımız var. Tüm OSB'lerdeki 11 bin civarındaki istihdam sayısı, yeni OSB'lere yatırımlar tamamlandığında 30 bine yükselecek. Yöre insanımıza iş, aş vermek hususunda, ihracat hususunda memleketimize faydası olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, sayın Bakanımızdan, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızdan Allah razı olsun."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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