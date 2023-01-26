Bahçesindeki ürünlerden 44 çeşit sirke yaptı

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ORDU (AA) - EYÜP ELEVLİ - Ordu'da 51 yaşındaki Arzu Gündüz, bahçesinde yetişen meyvelerden hazırladığı 44 çeşit sirkeyi Yöresel Ürünler ve El Sanatları Pazarı'nda satışa sunuyor.

Gündüz, Ulubey ilçesinin Karakoca Mahallesi'ndeki bahçesinde yetişen elma, armut, muşmula ve üzümün de aralarında bulunduğu onlarca çeşit meyveden sirke hazırlıyor.

İki çocuk annesi Gündüz, AA muhabirine, sirke yapımına, 23 yaşındaki oğluna, bebekliğinde reaktif havayolu hastalığı tanısı konulması ile başladığını söyledi.

Uzun yıllar evinde deterjan dahil kimyasal ürün kullanmadığını anlatan Gündüz, temizliği hep sirkeli su, limon tuzu ve karbonatla yaptığını ifade etti.

Gündüz, oğlunun 5 yıl sonra sağlığına kavuşmasına rağmen evinde aynı yöntemle temizliğe devam ettiğini, bahçesindeki meyveler ziyan olmaması için daha fazla sirke yapmaya karar verdiğini anlattı.

Arzu Gündüz, başkalarının da faydalanması için ilk dönemlerde yaptığı sirkeyi çevresindekilere hediye ettiğini vurguladı.

- "Herkes içindeki gücü, performansı hissetsin ve yoluna devam etsin"

Ordu Büyükşehir Belediyesinin, "Çalışan Ordu'nun Üreten Kadınları Projesi" kapsamında organize edilen "Yöresel Gıda Ürünü Geliştirme Kursu"na da katılarak kendisini geliştirmeye çalıştığını dile getiren Gündüz, ürünlerini Altınordu ilçesindeki Yöresel Ürünler ve El Sanatları Pazarı'nda satarak ev ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

Gündüz, Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle sirke çeşidini 44'e çıkardığını, hazırladığı fındık sirkesinin tescili için de bir süre önce Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduğunu ifade etti.

Hayatı boyunca hep ürütmeye gayret gösterdiğini belirten Gündüz, şunları kaydetti:

"Bazen, 'Ben bunu başarabilecek miyim? Acaba olacak mı?' diyorsun. O acabaları kafandan atıp yoluna devam etmek gerekiyor. Üretmek o kadar güzel bir şey ki ürettikçe mutlu oluyorsun. Hele bir de satışlar olunca çok daha mutlu oluyorsun. Kimse kendini geride tutmasın. Herkes içindeki gücü, performansı hissetsin ve yoluna devam etsin."

Geçen yıl eşinin vefat ettiğini anımsatan Gündüz, "İsteyince her şey başarılabilir. Ben 4 çeşit sirkeyle yöresel ürünler pazarına çıktığımda, 44 çeşide çıkacağımı hayal bile edemezdim. Şu anda ne yapacağımı ben bile kestiremiyorum." dedi.





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