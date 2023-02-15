Depremde hayatını kaybeden voleybolcu Gözde Öztürk'ün cenazesi defnedildi

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ORDU (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerde Hatay'da yaşamını yitiren voleybolcu Gözde Öztürk, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'da ikamet ettiği apartmanın yıkılması sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Kadınlar 2. Ligi ekiplerinden Rasus Kimya Hatay Voleybol'un oyuncusu 25 yaşındaki Öztürk için Altınordu ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Gülay ve Zahid Öztürk çiftinin üç çocuğunda biri olan Gözde Öztürk'ün cenaze törenine, ailesinin yanı sıra Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Hitaloğlu, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin ve vatandaşlar katıldı.

Öztürk'ün cenazesi, Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından Gülyalı ilçesi Kestane Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.





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