Ordu'da yaklaşık 10 yılda 3 bin örnek fındık bahçesi oluşturuldu

ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, kent genelinde fındıkta verim ve kalitenin artırılmasına yönelik çalışmalarda yaklaşık 10 yılda 3 bin örnek bahçe kurulduğunu söyledi.

"Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi" kapsamında Kabataş ilçesinde örnek bahçe çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Sonel, Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz'dan bilgi aldı.

Üreticilerle gübreleme çalışmasına katılan Sonel, gazetecilere, fındık yetiştiriciliğinde bitkinin normal gelişimini sürdürebilmesi, bol ve kaliteli ürün vermesi için bilinçli ve dengeli bir gübreleme yapılması gerektiğini belirtti.

Sonel, Türkiye'nin fındık üretiminde dünya birincisi olduğuna işaret ederek, "Ülkemizde fındık üretiminde de Ordu ilk sırada yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 240 bin ton fındık üretimi oldu. Fındığın ülke ekonomisine katkısı ise oldukça fazla." dedi.

Fındıkta azotlu gübrenin önemine dikkati çeken Sonel, üreticilere doğru ve zamanında gübre kullanmalarını tavsiye etti.

Sonel, mayıs sonuna kadar üreticilerin gübreleme çalışmalarını tamamlanmasını istedi.

Kent genelinde fındıkta verim ve kalitenin artırılmasına yönelik yaklaşık 10 yılda 3 bin örnek bahçe kurulduğunu kaydeden Sonel, "Dönüme 250-300 kilogram veren bahçelerimiz bulunuyor. Amacımız Ordu ile özdeşleşen, olmazsa olmazlarımızdan, değerlimiz fındığın yöremizde ekonomiye daha çok katkı sağlaması, daha çok ihracat olması ve çiftçimize daha çok gelir getirmesidir." diye konuştu.





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