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Milli Eğitim Bakanı Özer, Altınordu Belediyesini ziyaretinde konuştu:

AA

Milli Eğitim Bakanı Özer, Altınordu Belediyesini ziyaretinde konuştu:

ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Halk Eğitim Merkezlerinde yılın ilk üç ayında 4 milyon vatandaşa ulaştıklarını belirtti.

AK Parti'den Ordu milletvekili adayı gösterilen Özer, Altınordu Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Aşkın Tören'den çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Özer, ziyaret sonrası gazetecilere, Altınordu Belediyesinin sadece halka hizmet değil, Milli Eğitim Bakanlığının en önemli paydaşı olma bağlamında da teşekkürü hak ettiğini söyledi.

Altınordu Belediyesinin gerek okulların altyapısının, kütüphanelerin, laboratuvarların güçlendirilmesi gerekse de arsa temininde Milli Eğitim Bakanlığının en önemli paydaşlarının başında yer aldığını ifade eden Özer, Belediye Başkanı Tören'e, eğitimin kalitesinin artması bağlamında verdiği destek için teşekkür etti.

Özer, belediyenin altyapı hizmetinin ötesinde kültür, sanat, istihdamla ilgili çok önemli açılımları olduğuna işaret ederek, "Özellikle kadınların istihdama katılmaları, kadın kooperatifleriyle ilgili projelerini görmekten büyük mutluluk duydum. Diğer taraftan gastronomi, özel eğitimle ilgili eğitimin farklı alanlarında belediye olarak halka hizmet götürme sevdalısı olduğunu görmekten de büyük mutluluk duydum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık olarak sadece eğitim çağı nüfusuna eğitim vermekle kalmadıklarını, 18 yaş üzeri vatandaşlara da hayat boyu öğrenme stratejisi kapsamında yaşam becerilerini güçlendirmek ve istihdam edilebilirliklerini artırmak için destek sunduklarını anlatarak, bunu da Halk Eğitim Merkezleri ile Olgunlaşma Enstitüleri aracılığıyla yaptıklarını aktardı.

Özer, Türkiye'deki yaklaşık bin Halk Eğitim Merkezinde 2022 yılındaki hedeflerinin her ay 1 milyon vatandaşa eğitim hizmeti sunma olduğunu belirterek, "Daha önceki seneler yaklaşık 3-4 milyon vatandaşımıza erişilirken 2022 yılında çıtayı çok yükseltmiştik, 1 milyon vatandaşımıza erişmeyi hedef olarak koymuştuk." ifadelerini kullandı.

- "Hedefimizi tutturduğumuz gibi bunun çok daha üzerine çıktık"

Geçen yıl sonunda 13 milyon vatandaşa ulaştıklarını bilgisini veren Özer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yani hedefimizi tutturduğumuz gibi bunun çok daha üzerine çıktık. Buradaki en önemli konu bu hizmet alanlarının yüzde 70'inin kadın olması. Kadınlar özellikle istihdam edilebilirliğe yönelik kursları aldıkça istihdama katılımıyla ilgili çok önemli destek sağlayan Halk Eğitim Merkezleri bu fonksiyonunu çok daha artırarak devam etmeye çalışıyor. 2023 yılında da bu hedefimiz devam ediyor ve üç ayın sonunda, mart ayının sonunda, ilk üç ayda 4 milyon vatandaşımıza ulaştık. Yani 1 milyonun üzerine çıktı. Bu kapasiteyi tüm Türkiye'de yaygınlaştırmak istiyoruz, bunu niçin anlatıyorum? Kıymetli Başkanı'mın da bu bağlamda çalışmalarının olduğunu gördüm."

Özer, Ordu'daki Halk Eğitim Merkezlerinin kapasitesinin yeterli olduğunu düşünmediğini dile getirerek, "Yani kullanılan usta öğretici anlamında da çok daha gelişme gösterebilme kapasitesi olan bir alan onun için Ordu'da, Altınordu'da, Fatsa'da, Ünye'de, Gürgentepe'de, Perşembe'de, Akkuş'ta tüm ilçelerde özellikle kadınlarımızın Halk Eğitim Merkezlerinden yararlanmasıyla ilgili bir seferberlik başlatacağız." açıklamasında bulundu.

Yaklaşık 950 usta öğretici olduğunu aktaran Özer, vatandaşları da sistemin içine dahil ederek belediyelerle de işbirliği yaparak hizmetin kapasitesini artıracaklarını anlattı.

Bakan Özer, bunu çok önemsediğini ve önemli bir konu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle kadınlarımızı ne kadar destekleyebilirsek kadınlarımız o kadar güçlü olacaklar, istihdamda çok daha ayakları üzerinde durabilecekler. Her türlü hayat mücadelesine karşı çok daha dirençli konumda olabilecekler, biz bunun için de Bakanlık olarak bu enstrümanları, bu kurumları çok daha aktif olarak kullanacağız. Bunun hazırlıklarına da başladık. Bayramdan sonra da Altınordu Belediye Başkanlığımızla bu kapsamda da işbirliğine gideceğiz."

Bu yılın sonuna kadar tüm köy okullarını açacaklarını dile getiren Özer, Ordu'da bir öncelik yaptıklarını, Ordu'daki köy okullarının tamamını bir ay içerisinde açacaklarını aktardı.

Özer, bu köy okullarının tamamına Halk Eğitim Merkezi kurslarını kazandıracaklarına işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yani sadece çocuklarımızın eğitim aldıkları bir yer değil, Köy Yaşam Merkezleri aynı zamanda o köylerde veya büyükşehir kapsamında daha önce köy olan ama şu an mahalle olan yerlerde yetişkin vatandaşlarımızın da kurs alabilecekleri Halk Eğitim Merkezlerini kuracağız. Dolayısıyla bu amacımıza, bu köy yaşam merkezlerini hayata geçirdiğimiz zaman çok daha hızlı bir şekilde ulaşabileceğiz."

Bakan Özer, daha sonra Altınordu Belediyesi Nikah Salonu'nda nikahları kıyılan İrem Özdemir ile Mert Sağra çiftinin şahitliğini yaptı.

Özer, ayrıca Altınordu ilçesindeki Çarşamba pazarında esnaf ziyaretinde bulundu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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