CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, oyunu Ordu'da kullandı

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ORDU (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oyunu Ordu'da kullandı.

Ailesiyle Ulubey ilçesine bağlı Karakoca Mahallesi Kültür Merkezi'ne gelen CHP Ordu milletvekili adayı Torun, 1035 numaralı sandıkta oyunu verdi.

Torun, gazetecilere, "Bugün demokrasinin gereği yerine gelecek. En önemli dileğimiz bugünün demokrasiye yakışır bir şekilde birlik ve beraberlik içerisinde geçmesi. Ülkemize hayırlı olsun. Milletimize hayırlı olsun." dedi.

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