Tokat'taki trafik kazasında hayatını kaybeden polis ile eşinin cenazesi defnedildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'taki trafik kazasında hayatını kaybeden polis ile eşinin cenazesi defnedildi

AA

Tokat'taki trafik kazasında hayatını kaybeden polis ile eşinin cenazesi defnedildi

ORDU (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki trafik kazasında ölen polis memuru ile eşinin cenazeleri, memleketleri Ordu'da toprağa verildi.

Bingöl'de görev yaptığı öğrenilen polis memuru Abdullah (48) ile eşi Susam Kayıcı (46) için Kabataş ilçesine bağlı Alankent Mahallesi Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Ordu milletvekilleri Seyit Torun ve Mustafa Adıgüzel, Kabataş Kaymakamı Yunus Emre Sakızcı, Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kayıcı çiftinin cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

Çiftin kazada yaralanan kızı Büşra Kayıcı'nın (22) tedavisinin Tokat Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde dün, A.E'nin kullandığı Başçiftlik Belediyesine ait 60 NB 946 plakalı minibüs ile Abdullah Kayıcı'nın kullandığı 81 EH 707 plakalı otomobil çarpışmış, kazada sürücü Kayıcı ile eşi hayatını kaybetmiş, 6'sı öğrenci 10 kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat'taki kazada eşinin ardından polis memuru da yaşamını yitirdi (2)
YEREL HABERLER Tokat'taki kazada eşinin ardından polis memuru da ...
Bakan Özer: Artık Türkiye üreten bir ülke
YEREL HABERLER Bakan Özer: Artık Türkiye üreten bir ülke
Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da konuştu:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da konuştu:
Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da esnaf ve ...
Orduspor küllerinden doğdu
YEREL HABERLER Orduspor küllerinden doğdu
Kadrosunun çoğu depremzede sporculardan oluşan Orduspor'da hedef BAL'a yükselmek
YEREL HABERLER Kadrosunun çoğu depremzede sporculardan oluşan ...
Rusya-Ukrayna Savaşı´nın Karadeniz´e olan etkisi araştırılacak
YEREL HABERLER Rusya-Ukrayna Savaşı´nın Karadeniz´e olan etkisi ...
Kadrosunun çoğu depremzedelerden oluşan Orduspor, namağlup şampiyon oldu
YEREL HABERLER Kadrosunun çoğu depremzedelerden oluşan Orduspor, ...
Ordu'da 40 yıl çöp dökülen alan meyve bahçesine dönüştürülüyor
YEREL HABERLER Ordu'da 40 yıl çöp dökülen alan meyve bahçesine ...
Boşanma aşamasındaki eşini kaçırmaya çalışan uzman çavuş tutuklandı
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini kaçırmaya çalışan uzman ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.