Ordu'da 105 yaşındaki Mehmet Özmen oy kullandı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Gölköy ilçesinde 105 yaşındaki Mehmet Özmen, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verdi.

Yürüme güçlüğü çeken Özmen, oy kullanmak için yakınlarının yardımıyla ilçeye bağlı Hasadüzü Mahallesi'ndeki Hürriyet İlkokulu'na geldi.

Tekerlekli sandalyede oyunu kullanan Özmen, seçimin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çatalpınar ilçesinde bedensel engelli Veysel Şen (45) ve Sıdıka Güneyli (47), Güney Mahallesi'ndeki kız Kuran kursunda oylarını kullandı.

Şen, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirterek, "Vatanımız, ülkemiz, milletimiz için inşallah hayırlısı olur." dedi.

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