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Ordu'da mevcut huzurevi yıkılarak yeniden inşa edilecek

AA

Ordu'da mevcut huzurevi yıkılarak yeniden inşa edilecek

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesindeki huzurevinin mevcut hizmet binası, depreme dayanıklı olmaması nedeniyle yıkılarak yeniden yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, temeli 1979'da atılan Ahmet Cemal Mağden Huzurevi binasının yıkılmasına karar verildi.

Vali Tuncay Sonel, inşaat çalışmaları süresince huzurevi sakinlerinden bazılarının kalacağı Şirinevler Mahallesi'ndeki geçici binada incelemelerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yunus Özdaş'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Sonel, mevcut binanın fiziki şartlarının yetersiz olduğunu belirtti.

Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in destekleriyle huzurevi sakinlerine yakışır yeni bir huzurevi projesinin bulunduğunu anlatarak, "Bu projenin ödeneği de hazır. Yeni huzurevimizi, sahilde bulunan mevcut yerine yapacağız. Eski binaları yıkıp daha güzel şartlarda şık bir huzurevini ilimize kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Huzurevinde kalan 81 kişi için birkaç bina sahibi ile görüştüklerini fakat aylık 350 bin lira civarında kira isteyen işletme sahipleri olduğunu, bunu da kabul etmelerinin mümkün olmayacağını vurgulayan Sonel, alternatif olarak Şirinevler Mahallesi'ndeki Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne ait binanın az maliyetle bakım ve onarımının yapılarak, huzurevi sakinlerinin geçici olarak burada misafir edileceğini kaydetti.

Sonel, 61 huzurevi sakinini burada, diğerlerini de çeşitli ilçelerde ağırlayacaklarının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir yıl içerisinde de yeni huzurevini bitirmeyi hedefliyoruz. Bu süre içerisinde büyüklerimiz burada kalacaklar. Bu binamızın bakım onarımını yaparak çok az bir maliyetle hem burada yaşlılarımız kalacak, hem de yeni huzurevi yapıldıktan sonra burası yine Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün hizmetlerinde kullanılacak. Ordu'muza, ülkemize hayırlı uğurlu olsun."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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