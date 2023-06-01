Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da lisanslı fındık deposu yapımına başlanmasını değerlendirdi:

ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da yapımına başlanan lisanslı fındık deposuna ilişkin, "Yaptığımız çalışmalar sonucunda üreticilerimiz fındıklarını daha iyi şartlarda muhafaza edebilecek." dedi.

Ordu'dan AK Parti milletvekili seçilen Özer, AA muhabirine, seçim sürecinde kente kazandırdıkları lisanslı fındık deposuyla ilgili ilk kazmanın vurulduğunu söyledi.



"Ordu'ya ne söz verdiysek hayata geçireceğiz." dediklerini belirten Özer, "Daha önce söz verdiğimiz gibi Ordu'da 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak 20 bin ton kapasiteli lisanslı fındık deposunun yapım çalışmaları başladı. Ordu'nun öncelikli ihtiyaçlarından biri olan bu tesisin ilimize kazandırılması sürecinde bize destek veren Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'a ayrıca şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Özer, söz verdikleri proje için kısa sürede ilk kazmanın vurulması dolayısıyla mutlu olduklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Hızlıca hayata geçirdiğimiz bu projenin yürütülmesinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız ile Ordu'daki diğer kurumlarımızın sağladıkları katkılar da önemlidir. Üreticilerimizi korumak üzere lisanslı depo için yaptığımız çalışmalar sonucunda üreticilerimiz fındıklarını daha iyi şartlarda muhafaza edebilecek. Bu tesisin ilimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum."





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