Ordu'da özel öğrencilere seralarda tarıma yönelik eğitim veriliyor

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ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde özel öğrenciler, okul bahçesindeki sebze ve meyve seralarında tarım eğitimi alıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından "Öğrenciler Toprakla Buluşuyor Projesi" kapsamında Altınordu, Fatsa, Gülyalı ve Ünye ilçelerinde anaokulu, ilkokul ve lise düzeyindeki 11 okul bahçesine 50'şer metrekare üretim alanına sahip sera kuruldu.

Çocuklar ve gençler, ziraat mühendisleri ve öğretmenleri eşliğinde hem sebze ve meyve üretiyor hem de seraların bakımlarını yapıyor.

Fatsa Özel Eğitim Meslek Okulunun bahçesindeki seralarda da özel öğrencilerin eğitimlerle toprakla olan bağları güçlendiriliyor. Ayrıca belediyenin okula verdiği tavuklarla da öğrenciler yakından ilgileniyor.

Okul Müdürü Mücahit Küçük, Ordu Büyükşehir Belediyesinin okulun tarım bölümü için önemli destek verdiğini belirtti.

Bu kapsamda bahçeye kurulan seralarda fideler dikildiğini aktaran Küçük, burada öğrencilerin hem boş zamanlarını değerlendirmesine hem de ileride meslek edinmelerine imkan sağlandığını kaydetti.

Küçük, tüm çocuklarda teknoloji bağımlılığı olduğuna işaret ederek, "Çocuklar buraya geldiğinde telefon ve tableti unutuyorlar. Bu seralarda kendilerini mutlu hissediyorlar. Özel çocuklar oldukları için de yaptıkları çalışmalarla özgüvenleri artıyor. Ailelerimizden de çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bizlere bu imkanı sunan Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.





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