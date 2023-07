Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ordu'da yağışlarla ilgili açıklamada bulundu:

ORDU (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Mevsim normallerinin üzerinde yağmurlar var. 24 saat içerisinde 200 kilograma kadar çıkan yağmurlar yer yer etkili olmuş." dedi.

Ordu Valiliği toplantı salonunda kentteki yağışla ilgili brifing alan Bakan Uraloğlu, daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

Uraloğlu, Ordu'da başta Altınordu olmak üzere Fatsa, Perşembe ve Gülyalı ilçelerini etkileyen yağmur ve onun sonucunda da su baskınlarıyla karşılaşıldığını anımsattı.

Bu sabah itibarıyla Ordu'ya geldiğini belirten Uraloğlu, "Biz de bu sabah intikal ettik ve bu intikalle beraber Sayın Ordu Valimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, milletvekillerimizle ve diğer belediye başkanlarımızla AFAD ile kısa bir değerlendirme toplantısı yaparak, gerekli bilgileri aldık. Birazdan da inşallah sahada gerekli tespitlerimizi yapmış olacağız." diye konuştu.

Uraloğlu, bu süreçte Batı Karadeniz'den, Zonguldak'tan başlayarak Sarp Sınır Kapısı'na kadar yer yer iç kesimleri, Bolu'yu, Düzce'yi hatta Erzincan'ı etkileyen yağmurların söz konusu olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Mevsim normallerinin üzerinde yağmurlar var. 24 saat içerisinde 200 kilograma kadar çıkan yağmurlar yer yer etkili olmuş. Ordu ilimizde yağmurlar sonucunda, daha çok Altınordu ilçemizde ama biraz önce saydığım 4 ilçemizde, toplam 351 iş yerimiz sudan etkilendi. 32 konut ve 35 aracımız etkilendi. Bununla ilgili de gerekli tedbirler, hem öncesinde hem de su taşkını sırasında ilgili kurumlarımız tarafından alındı."

Hasar tespit çalışmalarına da sabah itibarıyla başlandığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda sahada esasında Karayollarımızın, DSİ'mizin, belediyelerimizin bütün ekip ve ekipmanları, AFAD'ımızın ekip ve ekipmanları şu anda sahada. 184 makine 296 ekip halen çalışmaya devam ediyor. Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre bugün saat 16.00'ya kadar da devam edecek. Tabii bu hava tahmin raporudur. Dolayısıyla bu hafifleyinceye kadar bütün ekiplerimiz sahada teyakkuz halinde olmaya devam edecek. Vatandaşımızın biz de yanında olacağız."

- "Buradan mutlaka bazı radikal önlemler almamız gerektiğinin de tespitini yaptık"

Uraloğlu, süreç bittikten sonra zararların giderilmesi noktasında da gerekeni yapacaklarını aktararak, "Bütün süreç bittikten sonra da esasında biz, gerek oluşmuş zararların giderilmesi noktasında gereğini yapacağız gerekse de bunların tekerrür etmemesi noktasında neler yapmamız gerektiğini tekrar masaya yatıracağız. Esasında geçmişte aldığımız birçok önlem 2 gün içerisinde yaşadığımız taşkının sonuçlarını da ciddi şekilde hafifletmiştir. Bunu da kamuoyuyla sizler aracılığıyla paylaşmak istiyorum." diye konuştu.

Teknik elemanlarla yapılacak tespitlerle bundan sonraki önlemleri de hayata geçireceklerini ifade eden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benzer yağışlarda, benzer durumlarda daha az ya da hiç etkilenmemesi noktasında gerekeni yapacağız. Buradan mutlaka bazı radikal önlemler almamız gerektiğinin de tespitini yaptık. Özellikle merkezde bazı dere yataklarının üzerinin kapatıldığı ve buralardaki akışın sağlıklı olmadığı ve geri basarak şehri su altında bıraktığını görmüş olduk. Bunlarla ilgili de gerek belediyemiz gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gerek DSİ, Tarım ve Orman Bakanlığımız gerekli çalışmaları yaparak inşallah bunların da önlemlerini almış olacağız. "

Uraloğlu, bir can kaybının söz konusu olmadığını belirterek, "Burada herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Sadece Samsun ilimizde bir can kaybımız oldu maalesef. Şu an için sadece maddi hasar söz konusu. Onunla ilgili de gereğini yapma noktasında olacağız." dedi.

Toplantıya, Ordu Valisi Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekilleri Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Selman Altaş ile diğer ilgililer katıldı.