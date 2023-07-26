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        Ordu'da derelere 50 bin yavru alabalık bırakıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 18:05
        Ordu'da derelere 50 bin yavru alabalık bırakıldı

        ORDU (AA) - Ordu'nun 1500 rakımlı Çambaşı Yaylası'ndaki derelere kırmızı benekli yavru alabalık bırakıldı.

        Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü girişimleriyle "Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında Çambaşı Yaylası'na gelen ekipler, Alicin Deresi başta olmak üzere civardaki bazı derelere balık saldı.

        Ekiplere eşlik eden Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, derelere 50 bin kırmızı benekli yavru alabalık salındığını söyledi.

        Vatandaşları avlanma konusunda uyaran Kaya, "Balıkları bırakalım çoğalsınlar, derelerimiz balıksız kalmasın." dedi.

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