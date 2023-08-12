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        Trafik kazasında hayatını kaybeden kadının cenazesi defnedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 16:18
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        Trafik kazasında hayatını kaybeden kadının cenazesi defnedildi
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        ORDU (AA) - Samsun'un Terme ilçesindeki trafik kazasında ölen kadının cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

        Dün Terme'de otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada vefat eden Havva Çelik için Ordu'nun Gölköy ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, aynı kazada yaralanan, otomobili kullanan eşi Ferda ile beraberlerindeki 6 yaşındaki oğlu Tarık Yahya Çelik'in yanı sıra yakınları katıldı.

        Üç çocuk annesi Çelik'in cenazesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni de olan eşi Ferda Çelik'in kıldırdığı namazın ardından, aynı mahalledeki aile kabristanlığında defnedildi.

        Öte yandan kazanın, Çelik çiftinin oğulları Tarık Yahya'nın Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki tedavisinden döndükleri sırada meydana geldiği öğrenildi.

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