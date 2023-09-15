Ordu'da "Dünya Demokrasi Forumu" panellerle devam etti

Ordu'da "Dünya Demokrasi Forumu" kapsamında 4 panel düzenlendi.

Mesudiye Gelişme Vakfınca (MEGEV) Mesudiye ilçesindeki Yılmaz Korkmaz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğin ikinci gününde Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Zenginobuz moderatörlüğünde "Demokrasi ve Ekonomi/İş Dünyası" konulu panel organize edildi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, panelde "Yüzyılın Emeği, Emeğin Yüzyılı" başlıklı sunum yaptı.

Çerkezoğlu, demokrasiyi konuşmanın başta işçi sınıfı olmak üzere toplumun tüm kesimleri açısından önemli olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'i ikinci yüzyıla taşımanın yolunun başta işçi sınıfı, gençler ve kadınlar olmak üzere bütün toplumsal kesimlerin karar mekanizmalarına katılabilmesinden geçtiğini vurgulayan Çerkezoğlu, bunun için de örgütlü olunması gerektiğini dile getirdi.

Çerkezoğlu, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletine inancımız ve böylesi bir Cumhuriyet'i, emeğin Türkiye'sini hep birlikte kuracağımıza inancımız var." dedi.

Forum kapsamında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in moderatörlüğünde "Demokrasi ve Yerel Yaşam/Yerel Yönetim", Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Demiralp yönetiminde "Demokrasi ve Katılım/Kapsayıcılık", Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın moderatörlüğünde de "Demokrasi ve Sivil Toplum" konulu paneller gerçekleştirildi.

Panellerde sunum yapan konuşmacılara vakıf temsilcilerince sertifika verildi.

Forum, yarın düzenlenecek tarihi ve kültürel programla sona erecek.