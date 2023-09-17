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        Ordu'da tarım aracının devrilmesi sonucu bir kadın hayatını kaybetti

        Ordu'nun Kabataş ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu bir kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 11:40 Güncelleme: 17.09.2023 - 11:47
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        Ordu'da tarım aracının devrilmesi sonucu bir kadın hayatını kaybetti
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        Ordu'nun Kabataş ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu bir kadın yaşamını yitirdi.

        Elbey Mahallesi'nde, Sebahattin Cenik'in (60) kullandığı "patpat" olarak tabir edilen tarım aracı, eğimli yolda devrildi.

        Aracın altında kalan sürücünün eşi Gülizar Cenik (54) hayatını kaybetti.

        Sürücünün yara almadığı kazanın ardından Cenik'in cenazesi, Aybastı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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