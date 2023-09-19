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        Ordu'da heyelan nedeniyle kapanan Karadeniz-Akdeniz yolunda çalışma başlatıldı

        Ordu'da temmuzda sağanak sonucu meydana gelen heyelanda ulaşıma kapanan Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Darıcabaşı Tüneli girişinin onarımı için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 14:47 Güncelleme: 19.09.2023 - 15:39
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        Ordu'da heyelan nedeniyle kapanan Karadeniz-Akdeniz yolunda çalışma başlatıldı
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        Ordu'da temmuzda sağanak sonucu meydana gelen heyelanda ulaşıma kapanan Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Darıcabaşı Tüneli girişinin onarımı için çalışma başlatıldı.

        Mesudiye ile Ulubey ilçeleri sınırındaki Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Darıcabaşı Tüneli girişi, 10 Temmuz'da yaşanan heyelan sonrası ulaşıma kapatıldı.

        Sürücülerin yaklaşık 2 aydır alternatif yolları kullandığı güzergahtaki yolun açılmasına yönelik çalışma yapılıyor.

        İhale sürecinin ardından ekipler, bölgede onarım çalışması yürütüyor.

        Mesudiye Belediye Başkanı Muammer Özer, AA muhabirine, Karadeniz-Akdeniz yolunun, yük taşımacılığında mesafeyi kısaltması bakımından önemli olduğunu söyledi.

        Karayolları tarafından yapılan ihale süreci sonrası ilgili firmanın çalışmalara hızla başladığını belirten Özer, yolu, hava şartlarına göre yaklaşık 2 ay içerisinde yeniden ulaşıma açmayı planladıklarını dile getirdi.

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