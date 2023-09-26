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        Ordu'da fındık fabrikasında görülen kahverengi kokarca böcekleri, çalışanlar tarafından toplandı

        Ordu'da bir fındık fabrikasında görülen çok sayıda kahverengi kokarca böceği (Halyomorpha halys), çalışanlar tarafından toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 14:02 Güncelleme: 26.09.2023 - 14:11
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        Ordu'da fındık fabrikasında görülen kahverengi kokarca böcekleri, çalışanlar tarafından toplandı
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        Ordu'da bir fındık fabrikasında görülen çok sayıda kahverengi kokarca böceği (Halyomorpha halys), çalışanlar tarafından toplandı.

        Kentte özellikle fındık hasat döneminde bahçelerde yoğun şekilde görülen ve son dönemde popülasyonu arttığı gözlemlenen kahverengi kokarca zararlısı, Altınordu ilçesindeki bir fındık fabrikasının dış duvarlarında görüldü.

        Aynı zamanda Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı da olan firma sahibi Dursun Oğuz Gürsoy, AA muhabirine, kahverengi kokarcanın Türkiye'ye Gürcistan'dan girdiğini belirterek, özellikle yük taşıyan araçlara ve içindeki malzemelere yapışarak gelen böceğin Karadeniz Bölgesi'ne yayıldığını söyledi.

        Ordu'da Fatsa ve Perşembe ilçelerinde son haftalarda kahverengi kokarcanın çok sık görüldüğünü kaydeden Gürsoy, bu konuda bir farkındalık oluşturulması, üreticilerin bu böceğin oldukça zararlı olduğunu fark etmesi gerektiğinin altını çizdi.

        Üreticilerin bu böceği gördüğünde yakalayarak imha etmesini isteyen Gürsoy, "Kahverengi kokarca zararlısına karşı toplu bir mücadele gerekiyor. Bu böcek başta fındık olmak üzere birçok tarım ürününe hasar verdi. Böcek senede üç kez yumurtluyor ve büyük çapta da üreme yapıyor." dedi.

        Böceğin geçtiğimiz yıllarda ilk etapta Gürcistan'a yakın illerde görüldüğünü anlatan Gürsoy, son haftalarda da Ordu'nun Fatsa ve Perşembe ilçelerinde yoğun şekilde görülmeye başladığının bilgisini verdi.

        - "Bahçelerin yanı sıra evlerde ve binalarda bu zararlıdan yüzlercesini görebilirsiniz"

        Kokarcanın 350 rakımın altındaki yerlerde sıkça görüldüğünü belirten Gürsoy, şöyle konuştu:

        "Yüksek kesimlerde şimdilik böyle bir tehlike yok. Özellikle geçtiğimiz kışın sahil kesiminde kar yağışının az olması nedeniyle böcekte büyük bir popülasyon artışı oldu. Mücadele de yeterince yapılamadığı için böcek sayısı süratli bir şekilde artış gösterdi. Bahçelerin yanı sıra evlerde ve binalarda bu zararlıdan yüzlercesini görebilirsiniz."

        Kendi fabrikalarında da bu böceği fark ettiklerinin bilgisini veren Gürsoy, "Duvarların üzerine ve camdaki tel örgülerin üzerine çok sayıda kahverengi kokarcanın konduğunu fark ettik. Böceklerin içeriye girdiğini gözlemledik. Bütün fabrikanın camları tel örgülerle korunduğu için içeri giremediler. Ama gördüğümüz tüm böcekleri elimizde topladık." diye konuştu.

        - "Bu konuyla ciddi anlamda yetkililerin el atmasını bekliyoruz"

        Gürsoy, fabrikanın dış cephelerinde son günlerde bu böcekleri sıkça görmeye başladıklarını kaydederek, "Biz firma olarak kendi tedbirlerimizi aldık. Ama topyekun bir tedbir alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuyla ciddi anlamda yetkililerin el atmasını bekliyoruz. Ayrıca böceğin yoğun görüldüğü yerdeki üreticilerin bilinçlendirilmesi gerekiyor." açıklamasında bulundu.

        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin bu konu ile ilgili acil toplanacağını söyleyen Gürsoy, "Bu işin bu seneden çözülmesi gerekiyor. Yeni fındık sezonuna bu böcekler kalırsa mahsule çok ciddi zarar verebilir. Bu zararlı Gürcistan'dan geliyor. Oradaki fındık mahsulü bu zararlı nedeniyle üçte bir oranda düştü. Biz benzer tablo ile karşı karşıya kalmadan tedbir almalıyız." dedi.

        Gürsoy, kahverengi kokarca ile mücadele etmek için Samsun'daki Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü laboratuvarlarında samuray arısı üretildiğini, ilerleyen süreçte bu arıların doğaya salınımın yapılacağını sözlerine ekledi.

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