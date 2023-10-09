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        16. Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak yarışı sona erdi

        Ordu'nun Ünye ilçesinde 16. Karadeniz Off-Road Kupası'nın üçüncü ayağı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 00:17 Güncelleme: 09.10.2023 - 00:39
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        16. Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak yarışı sona erdi
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde 16. Karadeniz Off-Road Kupası'nın üçüncü ayağı sona erdi.

        Ünye Yunus Emre Off-Road Spor Kulübü (ÜNOFF), Ünye Belediyesi ve Mine Port iş birliğiyle Sahilköy Mahallesi Havaalanı mevkisindeki gerçekleştirilen organizasyonda 32 araç ve 64 sporcu mücadele etti.

        Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, offroad yarışmasını kazasız belasız tamamladıklarını söyledi.

        Tavlı, teknolojinin gelişmesiyle offroad yarışmalarının düzenlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Geçmişte ata sporu olan at yarışlarının yanı sıra bugün teknolojinin gelişmesi ile birlikte araçlarla yapılan offroad yarışlarının da ciddi adrenalin yükseltisine hep birlikte şahit oluyoruz. Bugünde gerçekten ağzımızın açık bırakıldığı anlara ve yüreğimizin böyle neredeyse duracak dereceye geldiği heyecanlı noktaları hep birlikte izledik. Gerçekten yarışmacıları tebrik ediyoruz. Bizlere çok keyifli ve aynı zamanda da heyecanlı bir yarışma izlettiler."

        S1, S2, S3, S4 klasmanlarında, genel klasmanda ve best kupa olan Yunus Emre kupasında dereceye giren ilk 3'e giren yarışmacılara protokol üyeleri tarafından kupa ve madalyaları takdim edildi, emeği geçenlere de plaket verildi.

        Organizasyon kapsamında Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Ünyeli öğrencilerin Teknofest'te derece almış yapay zeka ile ürettikleri dron ve insansız robot projeleri de sergilendi.

        Öte yandan yarışta askeri amaçlı yerli ve milli teknolojik ürünler de vatandaşlarla buluştu.

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