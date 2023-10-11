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        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Akkuş'u ziyaret etti

        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Akkuş ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 14:23 Güncelleme: 11.10.2023 - 14:37
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        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Akkuş'u ziyaret etti
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        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Akkuş ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Güler, Büyükşehir Belediyesince yapılan yatırımları ve yapım çalışmalarında son aşamaya gelen projeleri inceledi.

        İlçe merkezindeki aydınlatma çalışmasının açılışını da gerçekleştiren Güler, Akkuş'ta yapılan çalışmaların ilçeye ayrı değer kattığını söyledi.

        Akkuş'un en uzun caddesi olan İstiklal Caddesi'nde altyapı ve üst yapı çalışmalarını tamamen kendi ekip ve araçlarıyla tamamladıklarını belirten Güler, "En son aydınlatma sistemini de tamamlayarak açılışını yaptık. İlçede yol, su, tarım ve turizm yatırımlarımız var. Yaptığımız ve son aşamaya getirdiğimiz çalışmaların ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

        Güler, Akkuş'a ayrıca yol, içme suyu ve diğer altyapı alanlarından büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

        "Kırsaldaki ilçelerde sürdürdüğümüz devrim niteliğindeki tarım ve hayvancılık desteklerinin yanı sıra dağınık yerleşimin bir hayli yaygın olduğu Akkuş'umuzda coğrafyanın zorluğuna aldırış etmeden ilçe tarihinin en büyük altyapı, yol ve su yatırımlarına imza attık. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak 2019 yılından bu yana sadece altyapı, yol ve su yatırımları kapsamında Akkuş ilçemize 108 bin 200 metre uzunluğunda asfalt ve beton yolu, 78 bin 320 metre yeni yol açma ve yol genişletme çalışması, 42 bin 923 metre yeni içme suyu hattı, 5 bin 680 metre yeni kanalizasyon hattı, 3 bin 980 metre yeni yağmur suyu hattı, 185 metreküp taş duvar çalışması, 8 içme suyu deposu, 4 su alma yapısı ve 1 gölet çalışması tamamlanarak hizmete sunuldu."

        Güler, Ordu'nun ikinci yüzyılına rekorlarla imzalarını atmaya, eser ve hizmet belediyeciliğini 19 ilçenin tamamında hız kesmeden sürdürmeye devam edeceklerini aktardı.

        Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ise Güler'in göreve başladığı günden itibaren yaptığı projelerle Akkuş'un hızla yükselen bir ilçe olduğunu dile getirdi.

        Güler, programın ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

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