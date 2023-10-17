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        Ordu'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Ordu'nun Akkuş ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 10:35 Güncelleme: 17.10.2023 - 10:41
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        Ordu'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Akkuş ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Necmi Şeker yönetimindeki 55 KC 083 plakalı tır, Yukarıdüğencili Mahallesi mevkisinde Samet Kocakoç idaresindeki 52 AED 730 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Mustafa ve Güllü Kocakoç olay yerinde hayatını kaybetti, İsmail Kocakoç, Halime ve Abdurrahman Tonkal yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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