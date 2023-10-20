Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        İsrail'in Filistin'e saldırıları Orta ve Doğu Karadeniz'de protesto edildi

        Ordu, Bayburt, Giresun ve Rize'de, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 15:51 Güncelleme: 20.10.2023 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'in Filistin'e saldırıları Orta ve Doğu Karadeniz'de protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu, Bayburt, Giresun ve Rize'de, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi.

        Ordu'da sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, bazı belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar, Düz Mahalle'deki 19 Eylül İlköğretim Okulu önünde bir araya geldi.

        Ceren Özdemir Meydanı'na kadar yürüyen gruptakiler Filistin'e destek sloganları attı.

        Memur-Sen Ordu Şubesi Basın Sözcüsü Şükrü Karadeniz, yaptığı açıklamada, Filistin'de yaşanan görüntüleri büyük üzüntü ve endişeyle karşıladıklarını söyledi.

        Gazze'deki hastane saldırısında yüzlerce masum insanın öldüğüne dikkati çeken Karadeniz, Filistin halkına yapılan saldırıları kınadı.

        Konuşmanın ardından İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından dua edildi.

        Öte yandan Yalı Camisi'nde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

        - Bayburt

        Bayburt'ta çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üniversite öğrencileri, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

        Mustafa Köseoğlu Camisi önünde toplanan gruptakiler, Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüdü, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı.

        Grup, yapılan duanın ardından dağıldı.

        - Giresun

        Giresun'da Atatürk Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı.

        Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar sloganlar attı. Saldırılarda ölenler için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

        Protestoya, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

        - Rize

        Rize'de İsrail'in saldırılarda bulunduğu Gazze'ye destek amacıyla "Büyük Filistin Buluşması" düzenlendi.

        Milli İrade Platformu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda organize edilen destek ve dayanışma gösterisine yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

        Cuma namazının ardından saldırıları protesto eden katılımcılar, "Özgür Filistin" ve "Katil İsrail" yazılı döviz ve pankartlar açarak "Özgür Filistin" sloganları attı.

        Kur'an-ı Kerim okunan programda, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Atatürk Caddesi'nden yürüyüşe geçen binlerce kişi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Cumhuriyet Caddesi güzergahında yürüdü.

        Gruptakiler dua ettikten sonra dağıldı.

        Programa, Vali İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder ve siyasi parti temsilcileri iştirak etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        "Dirençli ekonomi ve dirençli toplum esası"
        "Dirençli ekonomi ve dirençli toplum esası"
        TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza!
        TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza!
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Yasak aşk vahşetinde şoke eden detay! Eşini telefonundaki uygulamadan takip etmiş!
        Yasak aşk vahşetinde şoke eden detay! Eşini telefonundaki uygulamadan takip etmiş!
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        "Kardeşini neden öldürdün?" "Sevdiğim için!"
        "Kardeşini neden öldürdün?" "Sevdiğim için!"
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        Bakan Uraloğlu: Pul tasarlayacağız
        Bakan Uraloğlu: Pul tasarlayacağız

        Benzer Haberler

        Ordu´da, İsrail´e tepki yürüyüşü
        Ordu´da, İsrail´e tepki yürüyüşü
        Gürgentepe çakıldak fındığı tescillendi
        Gürgentepe çakıldak fındığı tescillendi
        Bebeğini fındık bahçesine gömen anne, yeniden tutuklandı
        Bebeğini fındık bahçesine gömen anne, yeniden tutuklandı
        Ordu'da bebeğini öldürüp tarlaya gömdüğü öne sürülen anne yeniden tutukland...
        Ordu'da bebeğini öldürüp tarlaya gömdüğü öne sürülen anne yeniden tutukland...
        Nişan dönüşü kazada ölü sayısı 5'e çıktı
        Nişan dönüşü kazada ölü sayısı 5'e çıktı
        Nişan dönüşü kazada ölü sayısı 4'e çıktı
        Nişan dönüşü kazada ölü sayısı 4'e çıktı