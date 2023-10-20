İsrail'in Filistin'e saldırıları Orta ve Doğu Karadeniz'de protesto edildi Ordu, Bayburt, Giresun ve Rize'de, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi.

Ordu, Bayburt, Giresun ve Rize'de, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi.

Ordu'da sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, bazı belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar, Düz Mahalle'deki 19 Eylül İlköğretim Okulu önünde bir araya geldi.

Ceren Özdemir Meydanı'na kadar yürüyen gruptakiler Filistin'e destek sloganları attı.

Memur-Sen Ordu Şubesi Basın Sözcüsü Şükrü Karadeniz, yaptığı açıklamada, Filistin'de yaşanan görüntüleri büyük üzüntü ve endişeyle karşıladıklarını söyledi.

Gazze'deki hastane saldırısında yüzlerce masum insanın öldüğüne dikkati çeken Karadeniz, Filistin halkına yapılan saldırıları kınadı.

Konuşmanın ardından İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından dua edildi.

Öte yandan Yalı Camisi'nde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

- Bayburt

Bayburt'ta çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üniversite öğrencileri, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Mustafa Köseoğlu Camisi önünde toplanan gruptakiler, Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüdü, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı.

Grup, yapılan duanın ardından dağıldı.

- Giresun

Giresun'da Atatürk Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar sloganlar attı. Saldırılarda ölenler için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Protestoya, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

- Rize

Rize'de İsrail'in saldırılarda bulunduğu Gazze'ye destek amacıyla "Büyük Filistin Buluşması" düzenlendi.

Milli İrade Platformu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda organize edilen destek ve dayanışma gösterisine yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Cuma namazının ardından saldırıları protesto eden katılımcılar, "Özgür Filistin" ve "Katil İsrail" yazılı döviz ve pankartlar açarak "Özgür Filistin" sloganları attı.

Kur'an-ı Kerim okunan programda, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dua edildi.

Atatürk Caddesi'nden yürüyüşe geçen binlerce kişi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Cumhuriyet Caddesi güzergahında yürüdü.

Gruptakiler dua ettikten sonra dağıldı.

Programa, Vali İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder ve siyasi parti temsilcileri iştirak etti.