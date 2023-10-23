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        Ordu'da değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

        Ordu'da devam eden yatırımların ele alındığı değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 11:30 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:32
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        Ordu'da değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
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        Ordu'da devam eden yatırımların ele alındığı değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Vali Muammer Erol başkanlığında valilikte gerçekleştirilen programa, AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Ataş ve diğer ilgililer katıldı.

        Ordu'da devam eden projeleri değerlendirmek için kentte bulunduklarını belirten Özer, "2024 yılında Ordu'nun ihtiyacı olan yatırım planlarının şimdiden çalışmalarını yapmak üzere bir değerlendirme toplantısı yapacağız." dedi.

        Özer, amaçlarının Ordu'yu çok daha ileriye taşımak ve kronik problemlerini çözmek olduğunu vurgulayarak, verdikleri sözleri yerine getirmeye gayret edeceklerini aktardı.

        Ordu'nun, Karadeniz sahilinin parlayan yıldızı olma potansiyeli en yüksek illerinin başında geldiğine işaret eden Özer, "Ordu yeşili, denizi ve ticari potansiyeli ile çok daha iyi noktalara gelecek inşallah. Bunun için de el birliği yapmaya ihtiyacımız var. Birlikte tüm deneyimlerimizi, tüm müktesebatınızı aynı noktada teksif etmeye ihtiyacımız var. Bunu yapabilecek irademiz de var. İnşallah sayın Valimizin de büyük emekleri ve koordinasyonu ile tüm problemler adım adım çözülecek." dedi.

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