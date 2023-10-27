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        Eski Ordu Valisi Yazıcıoğlu'nun 21 yıl önce yazdığı mektup, Vali Erol'a teslim edildi

        Eski Ordu Valisi Kemal Yazıcıoğlu'nun 21 yıl önce kaleme aldığı mektup, Vali Muammer Erol'a teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 13:29 Güncelleme: 27.10.2023 - 13:29
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        Eski Ordu Valisi Yazıcıoğlu'nun 21 yıl önce yazdığı mektup, Vali Erol'a teslim edildi
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        Eski Ordu Valisi Kemal Yazıcıoğlu'nun 21 yıl önce kaleme aldığı mektup, Vali Muammer Erol'a teslim edildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte 8,5 yıl görev yapan Vali Yazıcıoğlu'nun 2002'de Cumhuriyet'in 100. yılı için Ordu Valisi'ne yazdığı mektubun adrese ulaştığı belirtildi.

        Açıklamada, "PTT Genel Müdürlüğü Cumhuriyetin 79. yılında Cumhuriyetimizin 100. yılının kutlanacağı '2023'e Mektup Kampanyası' başlatmıştı. O dönemde Ordu Valiliği görevini yürüten Kemal Yazıcıoğlu da 2023'ün valisine mektup yazmıştı. O mektup bugün Vali Muammer Erol'a teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, Yazıcıoğlu'nun yazdığı mektuba da yer verildi.

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