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        Ordu'da bebeğini öldürüp tarlaya gömdüğü öne sürülen annenin yargılanmasına devam edildi

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde bebeğini öldürüp tarlaya gömdüğü ileri sürülen annenin yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 12:43 Güncelleme: 02.11.2023 - 12:43
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        Ordu'da bebeğini öldürüp tarlaya gömdüğü öne sürülen annenin yargılanmasına devam edildi
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde bebeğini öldürüp tarlaya gömdüğü ileri sürülen annenin yargılanmasına devam edildi.

        Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık B.Ç. (27) ile avukatı ve yakınları katıldı.

        Mahkeme heyeti, gelen HTS kayıtlarının yer aldığı rapor doğrultusunda telefon görüşmeleri ve sinyal alan bölgelere ilişkin B.Ç'ye sorular yöneltti.

        Tutuklu sanık B.Ç, hastanede psikiyatri tedavisinin olduğunu, ilaç kullandığını belirterek, "Cezaevinde HTS kayıtlarını düşündüm. Avukatla da görüştüm, o da sordu. Hastaneden taburcu olduktan sonra evde bebeği yıkadım, kendim banyo yaptım. Bebeği emzirdim ve uyudum. Sadece bunu hatırlıyorum." şeklinde savunma yaptı.

        Annesi ve kız kardeşinin telefon sinyallerinin olay günü evde görülmesiyle ilgili sanık, HTS kayıtlarını kabul etmediğini söyledi.

        B.Ç, bebekle hastaneden taburcu olduktan sonra evde kimsenin olmadığını öne sürerek, "Annem ve kız kardeşim telefonlarını evde bırakmaz Evden sinyal alınma sebebini bilmiyorum. Ertesi gün uyandığımda bebek vefat etmişti. Evde kimse yoktu. Olsa yardım isterdim. Korktum, bebeği çatıya çıkardım. Sonrasında annemler geldi. Onlar bu durumla karşılaşmadı." dedi.

        Perşembe ilçesinde telefon sinyalinin görülmesine ilişkin B.Ç, o bölgede tanıdığının olmadığını, orada bulunma hususunu hatırlamadığını iddia etti.

        Tanık olarak yeniden dinlenen B.Ç'nin annesi S.Ç, eşinin işi dolayısıyla yaylada bulunduklarını, şehirdeki eve işleri olduğunda geldiklerini, olay tarihinde geldiğini hatırlamadığını ileri sürdü.

        Kızıyla sık sık telefonda görüştüklerini, bebeği hiç görmediğini ve olayla ilgili bilgisinin olmadığını savunan S.Ç, "Kızımın kaldığı oda ile bizim odamız yandaki bina dolayısıyla ışık almamaktadır. Gündüz bile ışık yakarız." diye konuştu.

        Taksici F.O. ise duraklarının müşterisi olan sanığın, araca bindiğinde karnını tutarak "Karnım ağrıyor." dediğini, hızlı şekilde hastaneye götürmesini istediğini anlattı.

        Gebelikle ilgili kendisiyle herhangi bir konuşmaları olmadığını belirten F.O, sanığı bebekle araca hiç almadığını ifade etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde, 6 Ekim 2022'de tarlaya gömülmüş bebek cesedi bulunmasıyla ilgili anne B.Ç. ile kendisine yardım ettiği şüphesi bulunan kız kardeşi B.Ç. gözaltına alınmıştı.

        Soruşturma kapsamında anne B.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, kız kardeşi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

        Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık B.Ç'nin "altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.

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