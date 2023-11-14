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        Perşembe ilçesinde doğal gaz kullanımına başlandı

        Ordu'nun Perşembe ilçesinde doğal gaz kullanımına başlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 15:34 Güncelleme: 14.11.2023 - 15:45
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        Perşembe ilçesinde doğal gaz kullanımına başlandı
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        Ordu'nun Perşembe ilçesinde doğal gaz kullanımına başlandığı bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle Perşembe'de doğal gazın evleri ısıtmaya başladığı belirtildi.

        Güler'in Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçeleri haricinde doğal gaz ağını genişletmek için başlattığı altyapı yatırım çalışmasına hız kazandırıldığı aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda Perşembe ilçesinde geçtiğimiz aylarda başlatılan doğal gaz çalışmasında yüzde 40'lık bölüm geride kaldı. Perşembe ilçe merkezi dahil olmak üzere Efirli Mahallesi'nde doğal gaz akımı başlarken, çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, ilçede kısa süre önce başlattıkları doğal gaz çalışmalarında yüzde 40'lık bölümün tamamlandığını ifade etti.

        Tandoğan, altyapısı tamamlanan mahallelerde evlere doğal gaz akışının sağlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "2024 yılı içerisinde mücavir alanlar dahil olmak üzere ilçe merkezimizde doğal gaz akışının tamamlanması planlanmaktadır. Bu yatırımın ilçemize kazandırılması ve yapılan yatırımın takip edilmesi noktasında bizlere destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Doğal gaz çalışmalarının ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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