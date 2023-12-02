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        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, gazetecilerle bir araya geldi:

        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun, yaptıkları üretim hamleleri ile kendi kendine yeten bir şehir haline geldiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 16:43 Güncelleme: 02.12.2023 - 16:49
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        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, gazetecilerle bir araya geldi:
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        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun, yaptıkları üretim hamleleri ile kendi kendine yeten bir şehir haline geldiğini söyledi.

        Güler, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, yatırım ve hizmetlerle dolu 4,5 yılı geride bıraktıklarını belirterek, "Yaptıklarımız aslında bizim bundan sonra yapacağımız çalışmaların da teminatı olacak. Biz, Ordu'yu kendi kendine yeten bir şehir yapmak için yola çıktık." dedi.

        Ordu'nun, yaptıkları üretim hamleleri ile kendi kendine yeten bir şehir haline geldiğini vurgulayan Güler, "19 ilçesi ile bir bütün olan bu şehrin sadece fındıkla değil, diğer ürünlerle de ön plana çıkması lazım. Bunun için de üretime dayalı şirketler kurduk. Kurduğumuz şirketler hem üretim odaklı hem de istihdama dayalı şirketler. Gelinen noktada Ordu yapılan hamlelerle dedikoduların değil, üretim ve modernleşmenin merkezi olarak anılıyor." diye konuştu.

        Güler, önemli alt ve üstyapı çalışmalarına imza attıklarını, bütçelerinin yüzde 90'ını yol ve su yatırımlarına harcadıklarını kaydetti.

        Ordu'nun huzurlu bir kent olması gerektiğine işaret eden Güler, şu değerlendirmede bulundu:

        "Kavgadan uzak, çatışmaya girmeyen, işini yapan, az laf çok iş üreten bir yer olması gerek. Bu konuda sosyologlarla görüştük. Aslında Ordu çok mutlu bir kent. Dışarıdan bakan herkesin imrendiği bir kent. Bizim hemşehrilerimiz dünyanın dört bir yanında başarılı oluyorlar. Demek ki burada bir sevgi eksikliği vardı. Biz bu sevgiyi büyütmeye gelmiştik. Gelinen noktada herkes mutlu ve huzurlu. Kavganın ve çekişmenin olmadığı bir şehir oldu Ordu. Biz işimizi yapıyoruz. Kimse ile tartışma ve ikili diyaloglara girmeden, işimizin gereği ne ise biz onu yapıyoruz."

        Güler, Ordu'da üretimine başlanan tıbbi aromatik bitkilerle fındığa alternatif gelir elde etmek için çalışma yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Ulubey ilçemizde kurduğumuz Biyo-inovasyon Merkeziyle de bu ürünleri işlemeyi amaçlıyoruz. Fındık dönümünde 5-6 bin lira kazandırıyor. Tıbbi aromatik bitkilerle bir dönümde 25-30 bin lira arası para kazanılıyor. Bu sebeple bu çalışmalara ağırlık verdik. Fındığa ilaveten fındık altı yapılabilecek bir çalışma gerçekleştirdik. Bu ürünleri kurduğumuz Biyo-inavasyon Merkezi'nde işleyerek farklı alanlarda da kullanılmasını sağlıyoruz."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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