Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Efeler Ligi'nde Akkuş Belediyespor, Alanya Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, yarın sahasında karşılaşacağı Brand Group Alanya Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 19:19 Güncelleme: 12.01.2024 - 20:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Efeler Ligi'nde Akkuş Belediyespor, Alanya Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, yarın sahasında karşılaşacağı Brand Group Alanya Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Akkuş Belediyespor Başantrenörü Aykut Lale, Ünye Spor Salonu'ndaki antrenmanın ardından yaptığı açıklamada, ilk etaptaki hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyledi.

        Daha iyi oynamaya başladıklarını dile getiren Lale, ligde sıralama olarak daha yukarı çıkmak istediklerini de ifade etti.

        Lale, ligin ikinci yarısındaki tüm maçları Ünye'de oynayacaklarını hatırlatarak, geçen haftaki maçta taraftar desteğinden memnun kaldıklarını vurguladı.

        Gün geçtikçe de takımın durumunun daha iyi hale geldiğini ve daha keyifli maçlar çıkaracaklarını düşündüğünü belirten Lale, taraftarları tüm maçlara davet etti.

        Takım kaptanı Enes Atlı ise yarınki karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirterek, iyi ve genç bir takım olduklarını anlattı.

        Moral, motivasyon ve enerjilerinin her zaman çok yüksek olduğuna işaret eden Atlı, "Aslında bunun avantajlarını yaşıyoruz bir nevi. Bigadiç Belediyespor maçında da bence bunu gördük. İkinci yarıya iyi bir şekilde başladık. Bu enerjiyle ikinci devreyi gerçekten güzel bir yerde bitirmek istiyoruz." dedi.

        Atlı, ilk devre sürekli deplasmanda oynamalarının dezavantajını yaşadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "13 hafta arka arkaya şimdi evimizde oynuyoruz. Bütün herkesi maça bekliyoruz. Çünkü biz burası için hazırlandık aslında, ikinci devre için hazırlandık. Şu an Bigadiç'le birlikte güzel bir galibiyet serisiyle başladık. Umarım Alanya ile birlikte devam eder. Bütün Ünye ve Akkuş halkını buraya bekliyoruz. Geçen maçta da burada çok güzel bir tribün ve çok güzel bir seyirci desteği vardı. Eminim bundan sonra da katlanarak devam edecektir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
        AYM Başkanı Arslan'dan açıklama
        AYM Başkanı Arslan'dan açıklama
        Doğal gaz sızıntısından 16 kişi zehirlendi!
        Doğal gaz sızıntısından 16 kişi zehirlendi!
        Süper Lig'de 16. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 16. haftanın panoraması
        F.Bahçe'den G.Saray'a çağrı!
        F.Bahçe'den G.Saray'a çağrı!
        13 yaşındaki futbolculara saldırdılar!
        13 yaşındaki futbolculara saldırdılar!
        Testere piyasadan nasıl çıkılır?
        Testere piyasadan nasıl çıkılır?
        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        "Emekli maaşlarına ilişkin çalışma var"
        "Emekli maaşlarına ilişkin çalışma var"
        Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Erden Timur'dan Icardi açıklaması!
        Erden Timur'dan Icardi açıklaması!
        BankAVM!
        BankAVM!
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        Ayasofya'da yeni düzenleme başlıyor
        Ayasofya'da yeni düzenleme başlıyor
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Çaybaşı'nda küçük sanayi sitesinin yapım çalışmalarına başlandı
        Çaybaşı'nda küçük sanayi sitesinin yapım çalışmalarına başlandı
        Ordu'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
        Ordu'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
        Ünye'de üreticiler hibe desteği konusunda bilgilendirildi
        Ünye'de üreticiler hibe desteği konusunda bilgilendirildi
        Ünye'de serviks kanseri farkındalık semineri gerçekleştirildi
        Ünye'de serviks kanseri farkındalık semineri gerçekleştirildi
        Enver Yılmaz, İYİ Parti'nin Ordu adayı oldu
        Enver Yılmaz, İYİ Parti'nin Ordu adayı oldu
        Başkan Öztürk'ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        Başkan Öztürk'ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı