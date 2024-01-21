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        Ordu'da silahlı kavgada bir kişi öldü

        Ordu'da çıkan silahlı kavgada vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 14:55 Güncelleme: 21.01.2024 - 14:55
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        Ordu'da silahlı kavgada bir kişi öldü
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        Ordu'da çıkan silahlı kavgada vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Gölköy ilçesine bağlı Sarıca Mahallesi'ndeki bir mekanda Y.Ç. ile Tayfun Yılmaz arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Ç'nin tabancayla ateş ettiği Yılmaz yaralandı.

        Yılmaz, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gölköy Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis, Y.Ç'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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