Aybastı'daki Gençlik Merkezinde 90 bin kişi ağırlandı
Ordu'nun Aybastı ilçesinde Şehit Salih Altuntaş Gençlik Merkezi'nde 90 bin kişiye hizmet verildi.
Ordu'nun Aybastı ilçesinde Şehit Salih Altuntaş Gençlik Merkezi'nde 90 bin kişiye hizmet verildi.
Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, öğrencilerin vakit geçirdiği merkezi 2019'da hizmete açtıklarını söyledi.
Öğrencilerin merkezdeki tüm imkanlardan ücretsiz yararlandığını belirten Geçtan, "Üç yılda 90 bin ziyaretçiyi buldu. Çocuklar, gençler çok rağbet ediyor. Burada hem boş zamanlarını değerlendirebiliyorlar hem de ders çalışma ortamları var. Gençlerimize, geleceğin büyüklerine bir öğretmen de olarak başkanlığımın ilk icraatı Gençlik Merkezi oldu. Aybastı'da da çocuklar burayı çok sevdi." dedi.
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