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        Aybastı'daki Gençlik Merkezinde 90 bin kişi ağırlandı

        Ordu'nun Aybastı ilçesinde Şehit Salih Altuntaş Gençlik Merkezi'nde 90 bin kişiye hizmet verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 15:50 Güncelleme: 09.02.2024 - 15:54
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        Aybastı'daki Gençlik Merkezinde 90 bin kişi ağırlandı
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        Ordu'nun Aybastı ilçesinde Şehit Salih Altuntaş Gençlik Merkezi'nde 90 bin kişiye hizmet verildi.

        Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, öğrencilerin vakit geçirdiği merkezi 2019'da hizmete açtıklarını söyledi.

        Öğrencilerin merkezdeki tüm imkanlardan ücretsiz yararlandığını belirten Geçtan, "Üç yılda 90 bin ziyaretçiyi buldu. Çocuklar, gençler çok rağbet ediyor. Burada hem boş zamanlarını değerlendirebiliyorlar hem de ders çalışma ortamları var. Gençlerimize, geleceğin büyüklerine bir öğretmen de olarak başkanlığımın ilk icraatı Gençlik Merkezi oldu. Aybastı'da da çocuklar burayı çok sevdi." dedi.

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