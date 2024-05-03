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        Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası, Ordu'da başladı

        Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Ordu'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 12:01 Güncelleme: 03.05.2024 - 12:01
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        Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası, Ordu'da başladı
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        Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Ordu'da başladı.

        Altınordu ilçesindeki Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda organize edilen şampiyonaya 69 ilden 1148 sporcu katılıyor.

        Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, AA muhabirine, Ordu'da güzel bir organizasyon yapmanın kendileri için onur verici olduğunu söyledi.

        Yıldızlar kategorisinde uluslararası Avrupa kupalarının başlayacağını belirten Huysuz, "20-21 Temmuz'da ilk turnuvayı Kocaeli'nde yapacağız. Yani yıldızlar kategorisinde milli takımımız da oluşacak. Bu anlamda, 69 ilden 1148 sporcunun katılımıyla güzel bir organizasyonu üç gün boyunca ilimizde yapacağız ve Türkiye'de tekrar yıldızlar kategorisinin milli takımı oluşacak. Bu da tarihte ilk defa olacak." dedi.

        Huysuz, şampiyonaya Orduluları davet ederek, "Kilolarında başarılı sporcularımız var. Geçen yılki Türkiye şampiyonalarında dereceler alan, Balkan Şampiyonası'nda alınan dereceler var. Bu yaş grubu bizim için altyapı. Özellikle de 2032, 2036 olimpiyatlarına yetiştirebileceğimiz çocuklar burada. İnşallah buradan bir adım olur. Ordu ile başlar ve daha sonraki süreçte 2036'da belki ülkemizde olimpiyatlar olur, orada yarışma şansları olur." diye konuştu.

        Sezer Huysuz, Ordu Valisi Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç'e organizasyona emekleri dolayısıyla teşekkür etti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise şampiyonaya katılımın güzel olduğunu anlatarak, herkesi karşılaşmaları izlemeye davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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