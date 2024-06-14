Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi

Kaza bölgedeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sınıf öğretmeni Semra Kefeli, öğrencisinin sırasına "Seni unutmayacağız Defne Nur" yazılı fotoğrafı ve karnesini, arkadaşları ise karanfil bıraktı.

Ünye ilçesinde dün yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Defne Nur için Yavi Mahallesi'ndeki Paskara Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, annesi Neslihan, babası Hasan ve 5 yaşındaki kardeşi Yaman Karataş'ın yanı sıra yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.