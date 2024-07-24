Ordu'da 11-13 Yaş Altı Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası başladı

Ordu'da düzenlenen 11-13 Yaş Altı Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'ndaki şampiyonanın açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, bu organizasyon Türk sporu ve güreşi için çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her bir köşesinden şampiyonaya gelen sporcuların, uluslararası alanda da ülkesini en iyi şekilde temsil edeceğini belirten Genç, antrenörleri ve takımları kentte iyi bir şekilde ağırlayacaklarını ifade etti.