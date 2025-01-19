Uçurumdan düşen Alzheimer hastası yaralandı

ORDU’da uçurumdan dereye düşen Alzheimer hastası Kazım Çiçek (88) yaralandı. Çiçek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Perşembe ilçesi Soğukpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin yakınındaki uçurumdan düşen Alzheimer hastası Kazım Çiçek’i dere yatağında hareketsiz yatarken gören mahalleli, ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden kurtarılan Çiçek, hastaneye kaldırıldı. Çiçek’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.