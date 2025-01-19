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        Uçurumdan düşen Alzheimer hastası yaralandı

        ORDU'da uçurumdan dereye düşen Alzheimer hastası Kazım Çiçek (88) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 12:21 Güncelleme: 19.01.2025 - 12:25
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        Uçurumdan düşen Alzheimer hastası yaralandı
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        ORDU’da uçurumdan dereye düşen Alzheimer hastası Kazım Çiçek (88) yaralandı. Çiçek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Olay, saat 06.00 sıralarında Perşembe ilçesi Soğukpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin yakınındaki uçurumdan düşen Alzheimer hastası Kazım Çiçek’i dere yatağında hareketsiz yatarken gören mahalleli, ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden kurtarılan Çiçek, hastaneye kaldırıldı. Çiçek’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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