Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da kaybolan zihinsel engelli genç dere yatağında yaralı bulundu

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde kaybolan 24 yaşındaki Furkan Gündoğdu, dere yatağında yaralı bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 15:16 Güncelleme: 20.01.2025 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da kaybolan zihinsel engelli genç dere yatağında yaralı bulundu
        ABONE OL

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde kaybolan 24 yaşındaki Furkan Gündoğdu, dere yatağında yaralı bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Nizamettin Mahallesi'ndeki derede hareketsiz yatan bir kişiyi fark edenler, durumu polis ile 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

        Bölgeye gelen ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede, bu kişinin hakkında 3 gün önce kayıp ihbarında bulunulan zihinsel engelli Furkan Gündoğdu olduğunu belirledi.

        Yaklaşık 50 metrelik uçurumdan düştüğü değerlendirilen Gündoğdu, ilk müdahalesinin ardından sedyeye alınarak ambulansa taşındı.

        Gündoğdu, kentteki özel bir hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fahiş fiyat talep eden özel okullara soruşturma
        Fahiş fiyat talep eden özel okullara soruşturma
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        7 yaşındaki oğlunu vurdu! Kendisini eve kilitledi! İkna çalışması sürüyor!
        7 yaşındaki oğlunu vurdu! Kendisini eve kilitledi! İkna çalışması sürüyor!
        Ankara'nın ikinci Trump döneminden beklentisi ne?
        Ankara'nın ikinci Trump döneminden beklentisi ne?
        Youssef En-Nesyri ritmini buldu!
        Youssef En-Nesyri ritmini buldu!
        Kış ortasında kuraklık! Batıda yağışlar kesildi
        Kış ortasında kuraklık! Batıda yağışlar kesildi
        "San Mames'te finali hayal ediyoruz"
        "San Mames'te finali hayal ediyoruz"
        6 ay yemek yemiyorlar! Patates böcekleri obeziteye çare olabilir
        6 ay yemek yemiyorlar! Patates böcekleri obeziteye çare olabilir
        Emekli polis kardeşini öldürdü! Kanlı arazi!
        Emekli polis kardeşini öldürdü! Kanlı arazi!
        Renklerin gizemli tarihi!
        Renklerin gizemli tarihi!
        Ayrılık haftası!
        Ayrılık haftası!
        12 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        12 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        Ağrı'da köylülerin buz tutan nehirde sıra dışı balık avı
        Ağrı'da köylülerin buz tutan nehirde sıra dışı balık avı
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı

        Benzer Haberler

        Ordu'da 3 gündür aranan Furkan, derede ağır yaralı bulundu
        Ordu'da 3 gündür aranan Furkan, derede ağır yaralı bulundu
        Ordu'da kahverengi kokarca ile mücadelede 250 bin kışlak ilaçlandı
        Ordu'da kahverengi kokarca ile mücadelede 250 bin kışlak ilaçlandı
        Ordu'da dere yatağına düşen Alzheimer hastası yaralandı
        Ordu'da dere yatağına düşen Alzheimer hastası yaralandı
        Uçurumdan düşen Alzheimer hastası yaralandı
        Uçurumdan düşen Alzheimer hastası yaralandı
        AK Parti Ünye Kadın Kolları Başkanlığına Yeliz Ürer Araz seçildi
        AK Parti Ünye Kadın Kolları Başkanlığına Yeliz Ürer Araz seçildi
        Ordu'da Çambaşı Kayak Tesisleri'nde yarıyıl tatili yoğunluğu başladı
        Ordu'da Çambaşı Kayak Tesisleri'nde yarıyıl tatili yoğunluğu başladı