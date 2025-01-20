Ordu'da kaybolan zihinsel engelli genç dere yatağında yaralı bulundu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kaybolan 24 yaşındaki Furkan Gündoğdu, dere yatağında yaralı bulundu.

Alınan bilgiye göre, Nizamettin Mahallesi'ndeki derede hareketsiz yatan bir kişiyi fark edenler, durumu polis ile 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede, bu kişinin hakkında 3 gün önce kayıp ihbarında bulunulan zihinsel engelli Furkan Gündoğdu olduğunu belirledi.

Yaklaşık 50 metrelik uçurumdan düştüğü değerlendirilen Gündoğdu, ilk müdahalesinin ardından sedyeye alınarak ambulansa taşındı.

Gündoğdu, kentteki özel bir hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu bildirildi.