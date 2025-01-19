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        Ordu'da dere yatağına düşen Alzheimer hastası yaralandı

        Ordu'nun Perşembe ilçesinde dere yatağına düşen Alzheimer hastası 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 14:57 Güncelleme: 19.01.2025 - 14:57
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        Ordu'da dere yatağına düşen Alzheimer hastası yaralandı
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        Ordu'nun Perşembe ilçesinde dere yatağına düşen Alzheimer hastası 1 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Soğukpınar Mahallesi'nde yaşayan 88 yaşındaki Kazım Çiçek'i dere yatağında gören komşuları ihbarda bulundu.

        Olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Evinin yakınındaki uçurumdan dereye düştüğü belirlenen Çiçek, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı

        Vücudunun çeşitli yerlerden yaralanan Kazım Çiçek'in tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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