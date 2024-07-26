Ordu'da "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" düzenlendi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise TRT'nin Ordu'ya bu akşam bütün güzellikleri yaşattığını dile getirdi.

TRT Müzik, TRT Türkü ve TRT Nağme'den de canlı yayımlanan konsere ilgi gösteren sanatseverler, türkülere eşlik etti.

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